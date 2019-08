Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Wenkenstraße einzudringen. Der Bewohner verließ seine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mittags. Als er gegen 23:15 Uhr zurückkehrte, stellte er deutliche Einbruchspuren an der Tür fest. Den Tätern war es jedoch nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

