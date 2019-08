POL-DN: Einbruch ins Vereinsheim

Polizei Düren

Unbekannte Täter drangen zwischen Dienstag- und Mittwochabend in ein Vereinsgebäude in Düren-Hoven ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Gelände liegt in Alleinlage auf der Birkesdorfer Straße und ist von Feldern umgeben. Am Dienstag wurden die Gebäude des Vereins gegen 17:00 verschlossen. Als ein Vereinsmitglied am späten Mittwochnachmittag gegen 18:00 Uhr das Gelände betreten wollte, fielen ihm Einbruchsspuren ins Auge.

Vermutlich schnitten der oder die Täter ein Loch in den Maschendrahtzaun, der das gesamte Vereinsgelände umfriedet. Am Gebäude selbst schraubten die Einbrecher dann das Gitter vor dem gekippten Küchenfenster ab und gelangten durch das Fenster in das Gebäude. Das Vereinsheim wurde durchsucht, die Türe des angrenzenden Schuppens aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurden zwei Kameras entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 800 Euro.

Haben Sie zwischen 17:00 Uhr am Dienstag und 18:00 Uhr am Mittwoch rund um das Gebiet etwas Verdächtiges beobachten können? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizeileitstelle.

