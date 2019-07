Polizei Düren

POL-DN: Auf Zebrastreifen angefahren

Düren (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag ein 15-Jährige, als die Euskirchener Straße an einem Zebrastreifen überquerte und angefahren wurde.

Gegen 10:10 Uhr war die Dürenerin am Friedrich-Ebert-Platz zu Fuß unterwegs. Dabei kam sie aus Richtung Binsfelder Straße und querte anschließend die Euskirchener Straße an den dortigen Fußgängerüberwegen. Zu gleichen Zeit war ein 77-jähriger Autofahrer aus Kreuzau im Kreisverkehr unterwegs und wollte diesen an der Euskirchener Straße verlassen. Hierbei nahm er das Mädchen, das gerade die Straße überquerte, nicht war und fuhr es mit seinem Wagen an. Die Jugendliche stürzte und wurde hierbei verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell