Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagabend, etwa 21 Uhr, und Mittwochnachmittag wurde ein parkender Wagen in der Martin-Luther-Straße vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. An dem grauen BMW entstand an der Fahrerseite ein Schaden in Höhe von zirka 3500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

