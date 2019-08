Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kosmetikstudio.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einem Kosmetikstudio in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Täter stahlen etwas Bargeld und einen Laptop im Gesamtwert von etwa 300 Euro. Der Sachschaden liegt bei rund 400 Euro. Zeugen für den Einbruch informieren bitte die Kripo in Detmold unter 05231 / 6090.

