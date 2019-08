Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Auf Dieselspur weggerutscht.

Lippe (ots)

Ein 16-Jähriger rutschte am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf einer Dieselspur im Steinweg weg und verletzte sich leicht. Ein Transporter hatte den Kraftstoff verloren. Als der Fahrer bemerkte, dass es aus dem Motorraum qualmte, stoppte er am rechten Fahrbahnrand. Der 16-Jährige fuhr in Richtung Grevenmarschen, als er beim Versuch den Transporter zu umfahren auf der Dieselspur die Kontrolle über seine Kawasaki verlor und stürzte. Er verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

