POL-LIP: Detmold. Parkende Fahrzeuge beschädigt.

Am Dienstagmorgen gegen 6:20 Uhr verlor eine 59-jährige Detmolderin in der Lemgoer Straße aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und touchierte zwei parkende PKW. Die Fahrerin war mit ihrem grauen Ford in Richtung Detmold-Klüt unterwegs, als sie nach links von der Straße abkam und mit den parkenden Wagen kollidierte. Sie verletzte sich leicht und wurde in Klinikum gebracht. Der Wagen der 59-Jährigen und eins der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 39.000 Euro.

