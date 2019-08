Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Kupferdiebe am Werk.

Lippe (ots)

Am Sonntag drangen Unbekannte in ein Gebäude in der Straße Bögerhof ein und bauten Kupferrohre aus. Die Beute hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Lemgo nimmt Hinweise zum Einbruch unter 05261 / 9330 entgegen.

