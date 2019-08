Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Um kurz nach Mitternacht am Montag kollidierte ein Auto in der Gartenstraße mit einem geparkten VW. Der Verursacher kam seinen Pflichten am Unfallort nicht nach und fuhr vermutlich in Richtung Hauptstraße weiter. Der VW stand zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung Hauptstraße und wurde bei dem Zusammenstoß an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro. Auch das verursachende Fahrzeug dürfte aufgrund des Zusammenpralls deutliche Schäden aufweisen. Eine Zeugin beobachtete kurz vor dem Unfall einen schwarzen Kleinwagen mit Lippe-Kennzeichen, der mit hoher Geschwindigkeit aus der Grester Straße in die Gartenstraße abbog. Hinweise auf das beschriebene mögliche Verursacherfahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

