POL-LIP: Kalletal. Motorradfahrer leicht verletzt.

Am Dienstagabend verletzte sich ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht, nachdem er in einer Linkskurve im Elend die Kontrolle über sein Krad verlor und stürzte. Der Kalletaler war vor seinem Sturz in Richtung Lemgo unterwegs. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht.

