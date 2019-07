Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsserie in Bielefelder Kirchen findet ein jähes Ende

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Dienstag, den 16.07.2019, rückten Polizeibeamte zu einem erneuten Einsatz in eine Bielefelder Kirche aus und stellten den Einbrecher - Diesen hinderte eine Beinverletzung an seiner Flucht.

Eine Anwohnerin verständigte gegen 02:00 Uhr in der Nacht die Polizei, nachdem sie ein Scheibenklirren aus Richtung der Johanniskirche wahrgenommen hatte.

Ein unbekannter Mann hatte zwei Mülltonnen übereinander gestapelt. So erreichte er eines der Buntglasfenster der Kirche. Es gelang ihm über das Fenster in das Gebäudeinnere zu gelangen, wo er etwa vier Meter in die Tiefe stürzte. Bei dem Sturz zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als auf das Eintreffen der Einsatzkräfte zu warten.

Die kamen kurze Zeit später in Begleitung von Diensthund "Charly", um das Gebäude zu durchsuchen. Als einer der Beamten fragte, ob sich jemand in der Kirche befände, antwortete der Einbrecher zunächst nicht. "Charly" nahm jedoch schnell die Witterung auf und führte die Beamten zu dem verletzten Mann, der sich ohne Widerstand festnehmen ließ.

Nachdem ihn Rettungskräfte versorgt hatten, wurde der 44-jährige Mann ohne festen Wohnsitz unter Bewachung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde gegen ihn Anzeige wegen Einbruchs erstattet.

Während der Befragung im Krankenhaus zeigte sich der Mann geständig. Daher bringen ihn Ermittler auch mit den vorangegangenen vier Einbrüchen im Zeitraum vom 11. bis 14.07.2019 in Verbindung. Ebenso zählt ein Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Nähe vom Jahnplatz am 13.07.2019 zu den ihm vorgeworfenen Taten.

Noch im Krankenhaus wurde ihm am selben Tag durch einem Haftrichter der Untersuchungshaftbefehl verkündet. Und so wurde er zur weiteren Behandlung in ein Justizkrankenhaus verlegt.

Erste Meldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4321678

Zweite Meldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4323573

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell