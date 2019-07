Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter zerstechen Auto-Reifen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Baumheide-

In der Nacht von Montag, 15.07.2019, auf Dienstag, 16.07.2019, zerstachen Täter an vier Fahrzeugen auf einem Parkplatz am Schelpmilser Weg die Reifen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Bielefelderin parkte ihren Hyundai am Montag gegen 16:00 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz am Schelpmilser Weg, nahe der Straße Banater Weg. Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr bemerkte die Bielefelderin die vier platten Reifen an ihrem Hyundai I10. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Auf dem Parkplatz standen vier weitere Fahrzeuge, ein abgemeldeten Renault Twingo, ein VW Golf, ein Opel Meriva sowie ein Anhänger, mit zerstochenen Reifen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell