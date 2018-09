POL-PDNR: Betzdorf - Diebstahl aus Lkw

Betzdorf (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 06.09.2018, 20:00 Uhr, bis Freitag, 07.09.2018, 05:30 Uhr, wurden aus einem in der Schillerstraße abgestellten Lkw Pritschenwagen mehrere Werkzeuge entwendet. Um in das Fahrzeug zu gelangen, bauten die Täter eine Seitenscheibe aus. Eine genaue Auflistung der entwendeten Teile liegt noch nicht vor.

Nach einem vorliegenden Hinweis könnte die Tat gegen 02:00 Uhr verübt worden sein. Ein Zeuge hat verdächtige Geräusche gehört, diesen aber keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt.

Hinweise zu dem vorgenannten Lkw-Aufbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

