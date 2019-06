Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg-Mechtersheim - Unfallflüchtiges Motorrad (18-0206)

Römerberg (ots)

02.06.2019, 13:12 Uhr

Beim Befahren der Speyerer Straße in Mechtersheim touchierte ein Motorradfahrer (Kennzeichen und Fahrzeugtyp nicht bekannt) den linken Außenspiegel einer entgegengesetzt fahrenden Pkw-Fahrerin. Der Außenspiegel des Renault Scenic wurde hierdurch beschädigt (ca. 150EUR Sachschaden). Der Motorradfahrer solle sich noch umgeschaut, danach jedoch seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

