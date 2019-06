Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mofadiebstahl Steinhäuserwühlsee (13-0206)

Speyer (ots)

31.05.2019, 22:00 - 00:10 Uhr

Der Geschädigte stellte seinen Mofaroller Keeway für ca. 2 Stunden unabgeschlossen im Bereich Steinhäuserwühlsee ab. Bei seiner Rückkehr an die Abstellörtlichkeit, stellte er das Fehlen seines Zweirads fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweis vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

