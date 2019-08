Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vandalismus auf dem Schulhof.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter randalierten zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag an der Waldorfschule in der Blomberger Straße. Die Täter beschmierten ein Nebengebäude der Schule mit Schriftzügen und beschädigten zwei Scheiben. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Kripo in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

