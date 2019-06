Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 25.06.19 wurde gegen 14:20 Uhr ein Mitarbeiter der Müllabfuhr in Geinsheim von einem Auto erfasst und verletzt. Der 22 Jahre alte Mitarbeiter der Müllabfuhr war gerade dabei eine Mülltonne über die Straße zu befördern, als eine 30-jährige aus Neustadt ihn übersah und frontal mit ihrem Audi erfasste. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann auf die Windschutzscheibe geworfen, wodurch er sich mehrere Schürfwunden, sowie einen Beinbruch zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

