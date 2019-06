Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch Beamte der PI Neustadt wurden am 25.06.19 zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:15 Uhr wurde zunächst in der Karolinenstraße kontrolliert. Hierbei wurden 13 Geschwindigkeitsverstöße und zwei Gurtverstöße festgestellt und gebührenpflichtig verwarnt. Weiter wurde in der Zeit von 09:15 Uhr bis 10:40 Uhr am Sportplatz Geinsheim, B39, kontrolliert. Hierbei wurden 24 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter bei erlaubten 70 km/h wurde hier mit 105 km/h gemessen.

