POL-PDNW: Bad Dürkheim PKW Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 25.06.2019, gegen 12:10 Uhr, wurde von einer Funkstreifenbesatzung in der Mannheimer Straße ein PKW - Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief im Hinblick auf den Konsum von Cannabis positiv. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrer bereits zu Jahresbeginn wegen Fahren unter Drogeneinfluss beanzeigt worden war. Der 27-Jährige räumte ein am Wochenende einen " Joint" geraucht zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da der Fahrer zum zweiten Mal betroffen wurde als er ein Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte, ist davon auszugehen, dass der Verstoß mit einer Geldbuße von 1.000 Euro und einem drei- monatigen Fahrverbot sanktioniert wird.

