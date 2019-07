POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Wie die Polizei mitteilte, kam es in den letzten drei Monaten vermehrt zu Diebstählen aus Arztpraxen, Kindertagesstätten oder anderen Geschäftshäusern. Hierbei regte der Täter oftmals die Hilfsbereitschaft der Angestellten an und entwendete dann in einem kurzen unbeobachteten Moment Bargeld oder andere greifbare Wertgegenstände. Im Laufe der Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht auf einen 23-jährigen aus Emden. Am gestrigen Vormittag wurde der Emder festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erließ das Gericht einen Haftbefehl. Dem 23-jährigen wird vorgeworfen, diverse Taten im Bereich der Eigentumskriminalität begangen zu haben. Nach der Haftvorführung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen zu den zur Last gelegten Taten dauern an.

