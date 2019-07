Polizei Eschwege

POL-ESW: Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde gestern Vormittag im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen einer 61-Jährigen Witzenhäuserin das Portmonee während des Einkaufes entwendet. In diesem befanden sich neben Bargeld auch Ausweispapiere, der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise: 05542/93040.

Zwischen 11:55 Uhr und 12:05 Uhr wurde ein weiterer Diebstahl von Portmonee gemeldet. Diesmal im Lidl-Markt in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau. Geschädigt ist eine 72-Jährige aus Hessisch Lichtenau, die das Portmonee in der Handtasche aufbewahrte, die wiederum im Einkaufswagen abgelegt war (siehe Tipps!). Dadurch war ein Schaden von ca. 200 EUR entstanden, der aber aufgrund von unmittelbar danach stattgefunden Abhebungen mittels der EC-Karte an einem Geldautomaten in der Poststraße in Hessisch Lichtenau um weitere 2500 EUR anwuchs. Hinweise: 05602/93930.

Tipps:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

