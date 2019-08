Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Parkrempler am Freilichtmuseum.

Lippe (ots)

Auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums an der Paderborner Straße touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr einen parkenden Wagen. Der schwarze VW Multivan wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher teilen Sie bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 / 6090 mit.

