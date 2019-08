Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Wagen übersehen.

Lippe (ots)

Eine 21-jährige Lemgoerin und ein 57-jähriger wurden bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, nachdem die 21-jährige an einer Kreuzung auf der Farmbecker Straße den vorfahrtsberechtigten VW des 57-Jährigen übersah. Die Frau war am Mittwoch gegen 21:15 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Oelentrup unterwegs, als sie auf der Kreuzung mit dem von rechts aus der Hamelner Straße kommenden VW kollidierte. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell