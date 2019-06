Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mobiltelefon bei Straßenraub entwendet

Recklinghausen (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher entriss am Freitag gegen 15:00 Uhr einem 17-jährigen Dorstener das Mobiltelefon am Platz der Deutschen Einheit. Insgesamt sollen vier Täter an dem Raub beteiligt gewesen sein. Einer der Tatverdächtigen wurde in der Nähe angetroffen. Zwei Tatverdächtige konnten bislang nicht ermittelt werden. Personenbeschreibung: 1. Person: männlich, 15 - 16 Jahre alt, ca. 170cm groß und schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit dunklem Pullover. 2. Person: weiblich, ca. 14 Jahre alt, 160cm groß, normale Statur, lange schwarze Haare, bekleidet mit einem weißen Oberteil.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

