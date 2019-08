Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Grenzach-Wyhlen: Fahrradfahrerin umgestoßen und Tasche entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen - Neuer Sachstand: Ermittlungen gegen Fahrradfahrerin

Freiburg (ots)

Wie berichtet, hatte die Kriminalpolizei Lörrach Ermittlungen zu einem Raub an einer Fahrradfahrerin aufgenommen. Aufgrund der Angaben eines unbeteiligten Zeugens ergaben sich dann jedoch erhebliche Zweifel an der Darstellung der Radfahrerin. In einer weiteren Vernehmung gestand die Radfahrerin nunmehr ein, dass der von ihr geschilderte Raub tatsächlich nicht stattgefunden hat. Die Radlerin dürfte vielmehr alleinbeteiligt gestürzt sein und hatte sich hierbei leicht verletzt. In sozialen Medien und gegenüber der Polizei hatte sie hingegen angegeben, beraubt worden zu sein. Gegen die Frau wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Ursprungsmeldung: Grenzach-Wyhlen: Fahrradfahrerin umgestoßen und Tasche entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nachträglich wurde der Polizei ein möglicher Raub gemeldet, der sich bereits am Freitag, 02.08.19, gegen 23.30 Uhr, in der Kronacher Straße, sog. "Bäckerwegle", ereignete. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei fuhr eine 67jährige Radfahrerin auf dem Weg, als sich ihr zwei bislang unbekannte Männer in den Weg stellten. Einer hielt die Lenkergabel fest und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem die Frau dies deutlich abgelehnt hatte, wurde sie umgestoßen und stürzte. Einer der Täter muss hierbei die Einkaufstasche der Frau entwendet haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung der Hauptstraße. In der Tasche befanden sich der Geldbeutel der Frau sowie zwei Trinkgläser. Die beiden Männer waren dunkelhäutig, etwa 170cm groß. Einer hatte kurze, lockige Haare und trug ein dunkles Kapuzenshirt und Jeans. Der zweite trug einen dunklen Kapuzenpullover. Die Kapuze wurde über dem Kopf getragen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen. Wem sind die beiden Männer aufgefallen? Bei der Tasche handelte es sich um eine Einkaufstasche der Firma "KiK". Wem ist diese Tasche aufgefallen?

Kj

