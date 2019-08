Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl

Niederwihl: Gefriertruhe gerät in Brand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

In Niederwihl ist am Dienstag, 20.08.19, gegen 06.40 Uhr, eine Gefriertruhe in einem Zweifamilienhaus in Brand geraten. Offenbar lag hier ein Defekt an einem Kühlkompressor vor, so dass die Truhe anfing zu qualmen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Die Truhe selbst wurde beschädigt. Durch Ruß wurde zudem ein Raum der Wohnung beschädigt. Drei Bewohner wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst behandelt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell