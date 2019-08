Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht im Parkhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht mit etwa 2000 Euro Schaden kam es am Montag, 19.08.19, zwischen 11.45 und 12.20 Uhr, in einem Parkhaus in der Spitalstraße. Dort hatte eine Frau ihren Ford kurzzeitig abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet hatten und Angaben zum Verursacher machen können.

Kj

