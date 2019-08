Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Feldberg: Diebstahl hochwertiger Fahrräder aus einem Pkw

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 17.08.2019, auf Sonntag, zwischen 18 und 8.45 Uhr wurden aus einem verschlossen abgestellten Fahrzeug in der Windgfällstraße in Feldberg-Altglashütten insgesamt drei hochwertige Fahrräder entwendet. Hierzu haben der oder die unbekannten Täter zwei Scheiben auf der rechten Fahrzeugseite mit unbekanntem Werkzeug eingeschlagen.

Das Diebesgut besteht aus einem Mountainbike im Wert von 12.000 Euro und zwei Rennrädern im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

