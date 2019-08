Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr. Kradfahrer muss anderem Motorrad ausweichen - schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer kam es am Freitagabend, 16.08.2019, gegen 18.15 Uhr, auf der L 148 zwischen Todtmoos-Au und "Zumkeller Säge". Die Strecke befuhr ein 56-jähriger mit seiner Yamaha, als ihm rund 300 Meter vor dem Ortseingang Todtmoos-Au ein Auto entgegen kam, welches gerade von einem Motorrad überholt wurde. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad zu vermeiden, wich der 56-jährige nach rechts aus und geriet hierbei auf den Grünstreifen. Nach rund 50 Meter Fahrt neben der Straße, prallte er gegen ein Hindernis (Holzbretter) und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Der überholende Kradfahrer und auch das Auto setzten ihre Fahrt fort. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an seiner Maschine liegt bei etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

