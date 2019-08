Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Parkplatzrempler mit 3000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Bauarbeiter als Zeugen!

Freiburg (ots)

Rückwärtsausparken wollte am Samstag, 17.08.2019, gegen 14.30 Uhr, ein 59-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem Parkplatz einer Reinigung in der Alten Basler Straße. Während des Ausparkens kamen in der Nähe beschäftigte Bauarbeiter, um dem Audi-Fahrer zu helfen, da es auf dem Parkplatz sehr eng zuging. Dabei fuhr er offensichtlich gegen einen Hoda Jazz. Wohl in der Annahme, dass kein Schaden entstanden sei, fuhr der Audi-Fahrer weg. Als der 69 Jahre alte Honda-Besitzer kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug kam, konnte er jedoch einen deutlichen Schaden feststellen. Die Polizei wurde verständigt und sucht nun die Bauarbeiter als Zeugen. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen.

