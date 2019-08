Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau. Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt- schwer verletzt

Mit seinem Rennrad befuhr am Sonntag, 18.08.2019, gegen 10.40 Uhr, ein 58 Jahre alter Mann den Hasenbuckweg talwärts in Richtung Landstraße. An der Einmündung zur Dorf-Hauptstraße missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen, welche die Straße mit ihrem VW befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rennrad-Fahrer über die Motorhaube in die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Der 58-jährige trug einen Helm, zog sich aber schwere Schulterverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

