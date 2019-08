Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach

Gottenheim Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach/Gottenheim - Am Freitag, 16. August 2019, zwischen 22 Uhr und 24 Uhr, ertappten Streifenbesatzungen des Polizeireviers Breisach einen Fahrzeugführer und eine Fahrzeugführerin in Breisach und Gottenheim, welche trotz deutlicher Alkoholisierung am Straßenverkehr teilnahmen. Die durchgeführten Alkoholtests ergaben Werte von über 1,4 und knapp unter 1,7 Promille. In beiden Fällen wird eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft in Freiburg vorgelegt.

