Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann klettert auf Balkon - versuchter Einbruch vermutet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich sollte am Sonntag, 18.08.19, gegen 10 Uhr, in der Waldshuter Straße in ein Wohnhaus eingebrochen werden. Eine Bewohnerin bemerkte, dass ein Mann über die Balkonbrüstung stieg. Der Mann erkannt die Bewohnerin und sprang wieder, etwa vier Meter tief, zurück in den Garten und flüchtete. Der Mann soll etwa 20-30 Jahre alt, 170cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte schwarze, kurze Haare mit auffallendem Seitenscheitel. Er trug eine blaue Jeans und ein blau-graues Oberteil, sowie graue Arbeitshandschuhe. Die EG-Einbruch (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell