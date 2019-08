Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten. Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag, 16.08.2019, zwischen 8 und 19 Uhr in der Altenburger Straße, in Höhe der Hofausfahrt einer dortigen Firma. Vermutlich beim Rückwärtsausparken oder Rangieren stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Audi A4. Der Audi erlitt einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Trotz des Schadens entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Jestetten (07745/7234) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

