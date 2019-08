Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nicht versicherter Pkw.

Rinteln (ots)

(ne) Samstagmittag, 17.08.19 um 12:30 Uhr, kontrollierten Beamte in Rinteln in der Straße Galgenfeld einen Fiat Ducato, welcher von einem 26-jährigen Rintelner geführt wurde. Mit in dem Fahrzeug befand sich die 18-jährige Halterin als Beifahrerin. Bei der Kontrolle wurden mehrere Verstösse festgestellt, unter anderem, dass der Pkw nicht mehr pflichtversichert war. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt, beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstosses gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

