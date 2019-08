Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmierereien

Rinteln (ots)

(ne) Um 23:35 Uhr am Samstag, 17.08.19 bemerkte ein Zeuge eine bisher unbekannte jüngere männliche Person dabei, wie sie mittels eines Farbstiftes die Fassade eines Modegeschäftes in der Weserstraße in Rinteln beschmierte. Die Person flüchtete zu Fuß über die Weserbrücke in Richtung Nordstadt. Der Schaden beträgt geschätzt ca. 60,00 Euro.

Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

