Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungsstapel angesteckt; Einbrecher gestellt

Lüdenscheid (ots)

Brandstifter stecken zwei Zeitungsstapel an Am gestrigen Morgen, 15.07.2019, gegen 06:50 Uhr, musste die Feuerwehr zwei angesteckte Zeitungsstapel im Bereich der Hölderlinstraße ablöschen. Die Polizei Ermittelt wegen Brandstiftung.

Einbrecher gestellt Erneut in Netto Markt am Vogelberger Weg eingebrochen. Am heutigen Morgen, gegen 03:40 Uhr, informierte ein Wachschutzunternehmen die Polizei von einem Einbruch in einen Supermarkt am Vogelberger Weg. Die Polizei konnte im unmittelbaren Nahbereich drei Personen (3 Jugendliche männlich 15 und 17 Jahre, weiblich, 17 Jahre)antreffen, die augenscheinlich mit dem Einbruch in Zusammenhang standen. (Hier hatten die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen) Der 17 Jährige wies Verletzungen auf, am Tatort wurde ebenfalls Blut aufgefunden. Die drei wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Lüdenscheid zugeführt. Der 17 jährige musste erst im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die drei jugendlichen Lüdenscheider erwartet nun eine Anzeige wegen gemeinschaftlichen Einbruchsdiebstahls (Spirituosen). Die Ermittlungen dauern an.

