Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Tiengen: Unter Alkohol und mit Drogen in der Tasche vor der Polizei geflüchtet

Freiburg (ots)

Eine Verfolgungsfahrt durch die Tiengener Straßen gab es am Samstag, 17.08.2019, gegen 01.50 Uhr. Zwischen Tiengen und Lauchringen sollte ein 39 Jahre alter Mann in seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mittels Anhaltesignalen versuchten die Beamten den Mann zum Anhalten zu bewegen. Der Fahrer setzte seine Fahrt aber fort. Bei einem Zusammenstoß mit einem Bordstein in der Klettgaustraße wurde schließlich das vordere linke Rad derart beschädigt, dass das Fahrzeug in der Schaffhauser Straße in Lauchringen angehalten und kontrolliert werden konnte. Bei der Durchsuchung konnten zwei Tütchen vermutlich mit Kokain aufgefunden werden. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von knapp 1,3 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

