Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erfolg der Ermittlungsgruppe (EG) Kfz - zwei Fahrzeuge sichergestellt

Hannover (ots)

Beamte der EG Kfz haben am Freitagnachmittag, 19.07.2019, zwei hochwertige Land Rover im hannoverschen Stadtteil Wülfel sichergestellt. Die Autos sind zuvor in Burgwedel und Hannover entwendet worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte eines der beiden Fahrzeuge zwischen dem 12.06. und 13.06.2019 von einer Hofeinfahrt an der Straße Eiermarkt im burgwedeler Stadtteil Großburgwedel entwendet. Das zweite Fahrzeug wurde rund einen Monat später zwischen dem 10.07. und 11.07.2019 an der Leisewitzstraße im hannoverschen Stadtteil Zoo entwendet. Beide Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt des Diebstahls laut Angaben der Geschädigten ordnungsgemäß verschlossen, verfügten allerdings über die sogenannte Keyless-Go-Technik.

Knapp eine Woche nach dem letzten Diebstahl gelang es Ermittlern, eines der beiden Fahrzeuge im hannoverschen Stadtteil Wülfel zu orten. Die Land Rover konnten die Ermittler später in einem Container auf einem Firmengelände an der Wilkenburger Straße sicherstellen. Die Autos waren offenbar für den weiteren Transport bereits verladen worden. Zu den Tätern fehlt bislang jede Spur. /has, ahm

Da die Ermittler aktuell nicht ausschließen können, dass die Autos mit der Keyless-Go-Technik geöffnet worden sind, rät die Polizei:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

