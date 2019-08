Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto landet auf dem Dach

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 13. August, gegen 8.30 Uhr, der 26-jähriger Fahrer eines Fords nach einem Alleinunfall auf dem Nordenstiftsweg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er bei seiner Fahrt Richtung Münsterstraße von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Laternenmast. Anschließend landete das Auto mittig der Fahrbahn auf dem Dach. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war der Nordenstiftsweg zwischen Münsterstraße und Merschstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 10000 Euro.

