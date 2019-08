Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg-Burkheim - Kurve geschnitten und Gegenverkehr gefährdet

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 16.08.2019 gg. 16:40 Uhr, befuhr eine Pkw Fahrerin die L 104 in Richtung Breisach. An der Engstelle zwischen Jechtingen und Burkheim kam ihr auf ihrer Seite ein dunkler Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die Pkw-Fahrerin nach rechts in die Böschung. Hierdurch wurden beide Reifen der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ein weiterer, ihr nachfolgender Pkw, wurde durch aufgewirbelte Steine an der Motorhaube beschädigt. Der Fahrer des dunklen Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Jechtingen fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles; insbesondere nach mindestens zwei weiteren Fahrzeugen, die hinter dem flüchtigen Unfallverursacher gefahren sein sollen. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Breisach, Tel.: 07667/91170.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell