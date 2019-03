Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Brand gesucht

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen setzten Unbekannte in der Ertmannstraße drei Mülltonnen in Brand. Zeugen bemerkten gegen 05.50 Uhr die Flammen, alarmierten die Polizei und die Feuerwehr und verständigten die Hausbewohner. Als die Einsatzkräfte in der Ertmannstraße eintrafen, hatten die Bewohner das Feuer bereits gelöscht. Durch den Brand wurden die drei Tonnen, zwei Sträucher und ein weinrotes Hollandrad beschädigt. Die Osnabrücker Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Brand und dem Damenrad geben können und nimmt diese unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3103 entgegen.

