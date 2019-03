Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Brand in Riemsloh

Melle (ots)

Am Montagnachmittag (16.50 Uhr) wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der St.-Annener-Straße gemeldet. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass sich noch Personen auf einem Balkon befinden würden. Ersten Ermittlungen zufolge fingen auf einem Herd befindliche Gegenstände an zu brennen. Die Bewohner wurden durch den Rauchmelder alarmiert und versuchten die Flammen vergeblich zu bekämpfen. Die Freiwillige Feuerwehr Riemsloh war mit mehr als 20 Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt.

