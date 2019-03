Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Melle (ots)

Bei einem Unfall auf der Riemsloher Straße wurde am Montagnachmittag (14.30 Uhr) eine 32 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt. Die Frau überquerte am dortigen Kreisverkehr den Fahrradüberweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten Mercedes eines 79-Jährigen, der den Kreisverkehr verlassen wollte, und wurde von dem Auto erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

