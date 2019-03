Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende zwei Fahrräder. In der Straße Pattbrede geriet am Samstag ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Modell Attention, ins Visier der Diebe. Das 29-Zoll-Zweirad stand auf dem Gehweg, als sich die Täter zwischen 19.20 und 23.10 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das Mountainbike anschließend mitnahmen. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Sonntagnachmittag am Erich-Maria-Remarque-Ring. In der Zeit von 14 bis 16.15 stahlen Unbekannte ein blau-silbernes Damenrad des Herstellers Tern, Modell GSD, das vor dem dortigen Kino abgestellt worden war. Das Diebesgut ist mit einem 50cm-Rahmen, einem Frontgepäckträger und einem Kindersitz mit Kindersitzpolster sowie einem Kinderlenker ausgestattet. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Räder geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115 oder 327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell