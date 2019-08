Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach B31 - Verkehrsunfall nach missglücktem Überholmanöver

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde eine 29jährige Pkw-Führerin am Freitag 16.08.2019 gegen 10:15 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen dem Rimsinger Ei und Hausen an der Möhlin. Die Pkw-Führerin überholte einen Lkw mit Anhänger. Inmitten des Überholvorganges bemerkten die Pkw-Fahrerin und auch der Lkw-Fahrer einen entgegenkommenden Pkw. Die Fahrerin des Pkw bremste ab und geriet zwischen Lkw und Anhänger. Von dort wurde sie gegen den entgegenkommenden Pkw und schließlich die Böschung hinunter geschleudert. Ein weiterer nachfolgender Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge war auch die Feuerwehr Breisach an der Unfallstelle eingesetzt. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

