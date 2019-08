Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 2. Folgemeldung: Weil am Rhein: Brand in Lokalität in Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Zwischenzeitlich konnte das Brandobjekt durch die Polizei in Augenschein genommen werden. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im Bereich von etwa 200.000 Euro liegen. Das Lokal im Untergeschoss ist durch das Feuer stark beschädigt worden. Durch die Rauchentwicklung wurden ein Geschäft und ein Hotel in Mitleidenschaft gezogen. Die Hotelzimmer konnten bereits am Montag, 19.08.19, wieder bezogen werden. Derzeit wird von einer technischen Ursache ausgegangen, Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor.

1. Folgemeldung: Am Montag, 19.08.19, gegen 01.40 Uhr, wurde durch Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Bereich einer Gaststätte in der Hauptstraße in Weil am Rhein gemeldet. Die Feuerwehr konnte im Keller, im Bereich einer Lüftungsanlage, Flammen und eine Rauchentwicklung feststellen und bekämpfen. Durch die Brandentwicklung wurde ein Lokal im Untergeschoss erheblich beschädigt. Vorsorglich wurde ein Teil eines angrenzenden Hotels evakuiert. 14 Personen wurden hier durch den Rettungsdienst versorgt. Zu Verletzungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor, die genaue Suche nach der Ursache läuft. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genauer zu beziffern. Die Sperrung der Hauptstraße ist jetzt aufgehoben. Die Feuerwehr hat eine Brandwache gestellt.



Erstmeldung: In der Nacht zu Montag kam es gegen 01.40 Uhr in einer Lokalität in Weil (ed.) zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr Weil ist derzeit noch an der Brandbekämpfung, ein offenes Feuer ist bereits gelöscht. Aus Sicherheitsgründen wurde ein angrenzendes Hotel teilgeräumt. Personen wurden nicht verletzt. Die Hotelgäste befinden sich in Betreuung der Rettungskräfte. Gemeindevertreter sind vor Ort. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Hauptstraße in Weil-Friedlingen ist derzeit großräumig gesperrt. Der Verkehr wird ortsintern umgeleitet. Es wird nachberichtet. sk/flz

