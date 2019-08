Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190816.1 Süderheistedt: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Süderheistedt (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Süderheistedt zu einem Feuer in einem kombinierten Stall und Heu-/Strohlager gekommen. Dabei kamen mehrere Rinder ums Leben, Personenschäden entstanden nicht.

Gegen 02.15 Uhr ging das landwirtschaftliche Gebäude in der Westerstraße aus noch nicht geklärter Ursache in Flammen auf - bei Entdeckung des Feuers brannte bereits das gesamte Obergeschoss. Zu dieser Zeit befand sich neben Futtermitteln Jungvieh in dem Objekt. Ein Großteil der Tiere konnte aus dem Stall gerettet werden, sieben Jungbullen kamen in den Flammen jedoch ums Leben.

Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 05.00 Uhr. Das Gebäude brannte komplett nieder, nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 200.000 Euro.

Die Brandermittlungen hat die Heider Kripo übernommen.

Merle Neufeld

