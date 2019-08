POL-IZ: 190815.4 Kellinghusen: Diebstahl von Batterien

Polizeidirektion Itzehoe

Innerhalb der letzten Wochen ist es in Kellinghusen in der Ortsverteilerstation der Telekom zum Diebstahl von hochwertigen Batterien gekommen. Die Polizei sucht nun nach zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum von Anfang Juli bis zum vergangenen Montag verschwanden aus dem gesicherten Gebäude in der Mühlenbeker Straße insgesamt 30 Batterien im Wert von viertausend Euro. Der Dieb demontierte die Akkus des Herstellers Hoppecke offensichtlich fachkundig, Hinweise auf seine Identität gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 wenden.

