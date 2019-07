Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Ermittlungserfolg durch die Kriminalpolizei in Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Wie bereits am 16.06.2019 berichtet, kam es am 16.06.2019 zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Torgelow. Aus einer Wohnung wurden u.a. 2 Fernsehgeräte, 1 Fahrrad, 1 Netbook, 1 EC-Karte entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Ueckermünde konnte jetzt ein Täter bekannt gemacht werden. Der Täter benutzte die EC-Karte um damit Bargeld von einer Bank abzuheben. Die aufgezeichneten Videoaufnahmen der Bank wurden von den Ermittlern ausgewertet und sie konnten einen Täter identifizieren. Nun hat er sich strafrechtlich zu verantworten.

